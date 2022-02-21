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Культура
21 февраля 2022  09:32

Татарстанцы смогут проверить свои знания по немецкому языку

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Сегодня стартует всероссийская акция Tolles Diktat, нацеленная на любителей и знатоков немецкого языка. Проверить свои знания можно, написав диктант в режиме онлайн.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Сегодня, в День родного языка, в 13.00 начнется онлайн-трансляция мероприятия. Как сообщают организаторы, присоединиться к ней и написать диктант можно до 27 февраля.

Результаты и диплом участника будут доступны в личном кабинете участника.

Юбилейный, X диктант будет посвящен народному искусству, нематериальному культурному наследию и истории российских немцев.

#Международный день родного языка #немецкий язык
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