Татарстанцы смогут проверить свои знания по немецкому языку

Сегодня стартует всероссийская акция Tolles Diktat, нацеленная на любителей и знатоков немецкого языка. Проверить свои знания можно, написав диктант в режиме онлайн.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Сегодня, в День родного языка, в 13.00 начнется онлайн-трансляция мероприятия. Как сообщают организаторы, присоединиться к ней и написать диктант можно до 27 февраля.

Результаты и диплом участника будут доступны в личном кабинете участника.

Юбилейный, X диктант будет посвящен народному искусству, нематериальному культурному наследию и истории российских немцев.