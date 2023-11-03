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Татарстанцы смогут проверить подлинность паспорта через Госуслуги
Татарстанцы смогут проверить подлинность паспорта через Госуслуги. О появлении новой функции на федеральном портале рассказали в Минцифры РФ.
«Такая госуслуга может потребоваться перед сделкой, заключением договора или в других ситуациях, когда нужно точно определить, что за человек перед вами», — отметили в министерстве.
Новый сервис позволяет определить, не истек ли срок действия паспорта и выдавался ли документ с такими данными МВД. Чтобы воспользоваться опцией, нужно перейти в раздел «Проверка действительности паспорта», ввести в появившемся окне серию и номер паспорта, имя и фамилию и затем нажать на кнопку «Продолжить».
Данные сверяются со сведениями МВД. При подлинности документа появится статус «действительный», если паспорт подлинный, но просроченный — «недействительный», если поддельный — «данные не найдены».
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