Татарстанцы смогут проконсультироваться с депутатами Государственной Думы от РТ

Жители Татарстана могут задать вопросы депутатам Государственной Думы РФ от республики. Так, 28 декабря на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Казани пройдут сразу три встречи.

Так, в 10.30 личные приемы проведут первый заместитель председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, а также председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин. В час дня стартует встреча с членом Комитета по защите конкуренции Айдаром Метшиным.

Все желающие могут оставить обращение к парламентарию, а также зарегистрироваться для участия в приеме по номеру 8 (843) 238-10-00.

Также вопросы принимаются в мессенджере WhatsApp (8 (987) 205-00-63), через портал «Мой депутат» (8 (800) 201-16-00) и по электронной почте op@tatarstan.er.ru