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Ру Тат
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Общество
27 декабря 2021  17:26

Татарстанцы смогут проконсультироваться с депутатами Государственной Думы от РТ

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Жители Татарстана могут задать вопросы депутатам Государственной Думы РФ от республики. Так, 28 декабря на площадке региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Казани пройдут сразу три встречи.

Так, в 10.30 личные приемы проведут первый заместитель председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, а также председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин. В час дня стартует встреча с членом Комитета по защите конкуренции Айдаром Метшиным.

Все желающие могут оставить обращение к парламентарию, а также зарегистрироваться для участия в приеме по номеру 8 (843) 238-10-00.

Также вопросы принимаются в мессенджере WhatsApp (8 (987) 205-00-63), через портал «Мой депутат» (8 (800) 201-16-00) и по электронной почте op@tatarstan.er.ru

#личный прием граждан #Депутаты Госдумы
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