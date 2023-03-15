Татарстанцы смогут проконсультироваться по вопросам ЖКХ с юристами и Госжилинспекцией РТ

17 марта пройдет день открытых дверей в региональном Центре общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ. В этот день татарстанцы смогут обратиться к специалистам за консультацией по вопросам ЖКХ, сообщает пресс-служба центра.

Встреча проводится ежегодно и приурочена к Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

На вопросы населения ответят специалисты Госжилинспекции РТ, уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, а также юрист и специалисты Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан.