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Общество 15 марта 2023 20:46

Татарстанцы смогут проконсультироваться по вопросам ЖКХ с юристами и Госжилинспекцией РТ

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17 марта пройдет день открытых дверей в региональном Центре общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ. В этот день татарстанцы смогут обратиться к специалистам за консультацией по вопросам ЖКХ, сообщает пресс-служба центра.

Встреча проводится ежегодно и приурочена к Дню работников бытового обслуживания населения и ЖКХ.

На вопросы населения ответят специалисты Госжилинспекции РТ, уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан, а также юрист и специалисты Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан.

#день открытых дверей #ЖКХ #прием граждан
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