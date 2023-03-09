Татарстанцы смогут пройти онлайн-обучение для саундпродюсеров и артистов

Для начинающих саундпродюсеров, музыкантов и артистов стартует бесплатная образовательная программа, которая будет проходить с 18 марта по 9 апреля. Участников ждут мастер-классы, встречи и мастермайнды с кураторами и в конце – выступление.

Занятия будут проводиться на такие темы, как принципы работы с аранжировкой и записью звука, сведение и мастеринг, актерское и вокальное мастерство. Участники смогут поработать с качественным оборудованием, попрактиковаться и отрепетировать материал в одной из самых профессиональных студий Казани.

Обучение будет проходить два раза в неделю по субботам и воскресеньям. Также запланированы встречи и мастермайнды с кураторами для работы над совместными проектами.

По итогам обучения участники подготовят музыкальные композиции и выступят в зале музыкального пространства RecSpace, а самые активные попадут на большую сцену шоу «Станция Мир» в технопарке им.Башира Рамеева, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Подать заявку на участие можно до 11 марта по ссылке.

Образовательную программу запускают музыкальное пространство RecSpace и фестиваль инди-музыкантов «Станция Мир».