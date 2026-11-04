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Общество 4 ноября 2026 00:00

Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию в ноябрьские праздники

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Жители Татарстана смогут пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры в праздничные дни – 4 и 6 ноября, сообщили в Минздраве РТ. Напомним, диспансеризация проводится бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Провериться можно будет в том числе и в случаях, если необходимо пройти обследования, связанные с достижением определенного возраста, углубленную диспансеризацию, либо провести оценку репродуктивного здоровья.

Подробно о часах приема можно узнать в регистратуре и на информационных стендах, либо на сайтах и в соцсетях медорганизаций.

#минздрав татарстана #диспансеризация
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