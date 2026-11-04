Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию в ноябрьские праздники

Жители Татарстана смогут пройти диспансеризацию и профилактические медосмотры в праздничные дни – 4 и 6 ноября, сообщили в Минздраве РТ. Напомним, диспансеризация проводится бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Провериться можно будет в том числе и в случаях, если необходимо пройти обследования, связанные с достижением определенного возраста, углубленную диспансеризацию, либо провести оценку репродуктивного здоровья.

Подробно о часах приема можно узнать в регистратуре и на информационных стендах, либо на сайтах и в соцсетях медорганизаций.