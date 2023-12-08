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Татарстанцы смогут пройти диспансеризацию сразу после новогодних каникул
Медицинские учреждения Республики Татарстан возобновят прием граждан, выражающих желание пройти диспансеризацию, сразу после новогодних каникул. Об этом сообщил Владимир Жаворонков, заместитель министра здравоохранения РТ и руководитель Управления здравоохранения города Казани.
Он напомнил, что плановая диспансеризация включает два этапа. На первом этапе гражданин проходит базовые обследования и сдает анализы. В случае выявления патологий ему предоставляется направление на дополнительные, более глубокие исследования.
«Это может включать УЗИ, гастроскопию, колоноскопию и другие исследования», – пояснил Владимир Жаворонков.
Он также отметил, что для каждой возрастной группы существуют свои особенности. Например, лицам в возрасте от 45 лет чаще делают гастроскопию для профилактики онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Заместитель министра здравоохранения также подчеркнул, что сегодня интерес к диспансеризации значительно выше, чем несколько лет назад. Он призвал татарстанцев не откладывать плановое обследование в долгий ящик.
Владимир Жаворонков также представил информацию о режиме работы медицинских учреждений в период новогодних каникул.
Экстренная и неотложная помощь будет предоставляться по привычному графику – приемные отделения стационаров и травмпункты будут работать круглосуточно.
Для детей, получивших травмы, необязательно обращаться в детские медицинские учреждения – их примут в любом травмпункте.
Амбулаторные отделения также будут открыты для приема граждан в выходные дни. Дополнительная информация о конкретных датах будет предоставлена в социальных сетях Горздрава города Казани.
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