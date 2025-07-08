Татарстанцы смогут проголосовать на выборах Раиса РТ по месту своего нахождения
На выборах Раиса Татарстана можно будет проголосовать по месту своего нахождения на любом избирательном участке. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.
«То есть в том населенном пункте, где будут находиться избиратели в день голосования, 14 сентября. Будет действовать механизм «Мобильный избиратель», – рассказал он.
Заявления на голосование по месту нахождения начнут приниматься с 30 июля в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ, с помощью портала госуслуг, а с 3 сентября – в участковых избирательных комиссиях. Их можно будет подать до 10 сентября.
«Голосование на выборах всех уровней в республике будет проведено в однодневном формате – 14 сентября. Время голосования установлено законом – с 7 утра до 20 часов», – подчеркнул Нефедов.
По его словам, в 65 территориальных комиссиях и в 44 участковых избирательных комиссиях, где установят КОИБ, организуют видеонаблюдение процесса голосования. Во всех остальных участковых избирательных комиссиях установят видеорегистраторы.
В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.