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Выборы-2025 8 июля 2025 18:24

Татарстанцы смогут проголосовать на выборах Раиса РТ по месту своего нахождения

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На выборах Раиса Татарстана можно будет проголосовать по месту своего нахождения на любом избирательном участке. Об этом сообщил сегодня на заседании Комитета Госсовета республики по государственному строительству и местному самоуправлению заместитель председателя ЦИК РТ Андрей Нефедов.

«То есть в том населенном пункте, где будут находиться избиратели в день голосования, 14 сентября. Будет действовать механизм «Мобильный избиратель», – рассказал он.

Заявления на голосование по месту нахождения начнут приниматься с 30 июля в территориальных избирательных комиссиях, МФЦ, с помощью портала госуслуг, а с 3 сентября – в участковых избирательных комиссиях. Их можно будет подать до 10 сентября.

«Голосование на выборах всех уровней в республике будет проведено в однодневном формате – 14 сентября. Время голосования установлено законом – с 7 утра до 20 часов», – подчеркнул Нефедов.

По его словам, в 65 территориальных комиссиях и в 44 участковых избирательных комиссиях, где установят КОИБ, организуют видеонаблюдение процесса голосования. Во всех остальных участковых избирательных комиссиях установят видеорегистраторы.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

#выборы Раиса РТ #Выборы-2025
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