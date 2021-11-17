Татарстанцы смогут проехать по участкам скоростной автодороги М12 в 2022 году

Татарстанцы смогут проехать по участкам новой скоростной автодороги М12 Москва – Казань в следующем году. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов в интервью ИА «Татар-информ» по проекту «12 этаж».

«Заказчики обещают, что проехать по автодороге можно будет уже в конце 2022 года. Речь идет об отдельных участках. Строительство всей трассы будет завершено в 2024 году. Работы ведутся очень активно по всей протяженности автомагистрали», – рассказал глава Миндортранса.

По словам Ханифова, в Татарстане работы по строительству трассы идут по плану. «Земляные работы завершены почти на 98%. Это означает, что снят почвенно-растительный слой, сделана насыпь и начинается работа над дорожной конструкцией, – уточнил он. – Самое большое искусственное сооружение на автомагистрали – мост через Волгу, который очень необходим республике. Сейчас более чем на 20 опорах ведутся работы».

Министр подчеркнул, что по технологии строительства М12 предусмотрено создание дорог-дублеров, по которым большегрузы будут возить щебень, песок, асфальт. Земля под них отведена.

«Посмотрим, как эти дороги-дублеры себя покажут. Будет неплохо, если федеральные заказчики примут решение их оставить. Когда на какой-то части дороги будет проходить ремонт, машины смогут проехать по дублеру», – заметил он.

Протяженность платной скоростной трассы в Татарстане составит 142 км, автодорога пройдет по территории пяти районов. Нормативная скорость движения – 130 км/час. По информации госкомпании «Автодор», стоимость проезда одного километра может составить 2–2,5 рубля.