Татарстанцы смогут присоединиться к проекту «Цифровые профессии» от Минцифры РФ

Министерство цифрового развития России объявило набор на обучение по проекту «Цифровые профессии». Каждый житель Татарстана сможет получить дополнительное образование в сфере IT.

Для зарегистрированных пользователей на данный момент доступно 25 курсов. Среди них — «Python-разработка для начинающих», «Мидл фронтенд-разработчик», «Data Science: рекомендательные системы», «Java-разработка для начинающих», «Основы тестирования ПО» и другие.

Представленные программы обучения созданы по инициативе «Яндекса», «Нетологии», GeekBrains, Университета Иннополис, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета ИТМО и РЭУ имени Г. В. Плеханова.

Для жителей всех регионов России старше 16 лет будет доступно IT-образование со скидкой 50%, 75% или бесплатно. Записаться на курс можно на портале госуслуг, выбрав интересующую программу. Поданные заявки рассматриваются в срок от пяти до десяти дней, после чего на указанный почтовый адрес придет уведомление о принятом решении.

Проект «Цифровые профессии» был запущен Минцифры России в 2021 году. В этом году освоить новую специальность смогут более 50 тыс. человек.