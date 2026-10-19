Татарстанцы смогут принять участие в X Конгрессе наставников России

В ноябре 2026 года в Екатеринбурге состоится юбилейный, X Конгресс наставников России, посвященный вопросам обучения сотрудников на рабочем месте. В течение трех дней представители предприятий и специалисты по наставничеству со всей страны обменяются опытом и обсудят методы подготовки персонала на производстве.

Центральным событием деловой программы станет панельная дискуссия «Вверх или на выход!», посвященная подходам к обучению сотрудников непосредственно на рабочем месте. Также участники подведут итоги всероссийских конкурсов «Лучшая система наставничества среди предприятий России» и «Лучшая доска почета России», а также Фестиваля корпоративных фильмов о наставничестве. Лучших наставников наградят «Кубком Центрального института труда» за вклад в развитие наставничества на предприятиях.

В программу войдут семинары и мастер-классы по повышению квалификации сотрудников без отрыва от производства. Своими наработками поделятся специалисты в области производственного обучения, которые представят практические методы организации наставничества.

Отдельным мероприятием станет лицензированный курс TWI (Training Within Industry), основанный на сочетании теоретической подготовки с практическим освоением рабочих навыков.

Подробная программа конгресса размещена на сайте организаторов.