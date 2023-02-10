Татарстанцы смогут принять участие в семинарах о переходе на уплату налогов через ЕНС

Татарстанских налогоплательщиков приглашают поучаствовать в семинарах, посвященных уплате налогов через единый налоговый счет. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по РТ.

Участникам расскажут, что такое единый налоговый счет и какие у него преимущества, как изменился порядок и срок уплаты обязательных платежей и как учитываются и распределяются обязательные платежи. Мероприятия пройдут в территориальных налоговых органах в течение февраля. График доступен по ссылке.

ЕНС – открытый в казначействе счет налогоплательщика, на котором отражаются его налоговые обязанности и денежные средства, переводимые в счет их погашения.