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Общество 12 июля 2024 16:34

Татарстанцы смогут принять участие в конкурсе «Месяц без нарушений ПДД»

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В июле Госавтоинспекция Татарстана при поддержке Правительства РТ организует конкурс «Месяц без нарушений». Участники, которые в течение месяца не нарушат правила дорожного движения (ПДД), получат награды. Об этом на выездном совещании в Елабуге, которое состоялось под председательством Заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, зампредседателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова, рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо подписаться на официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Татарстана, зарегистрироваться и в течение месяца не нарушать ПДД.

Среди подписчиков при помощи генератора случайных чисел будут определены победители с вручением наград.

#госавтоинспекция
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