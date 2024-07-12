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Татарстанцы смогут принять участие в конкурсе «Месяц без нарушений ПДД»
В июле Госавтоинспекция Татарстана при поддержке Правительства РТ организует конкурс «Месяц без нарушений». Участники, которые в течение месяца не нарушат правила дорожного движения (ПДД), получат награды. Об этом на выездном совещании в Елабуге, которое состоялось под председательством Заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, зампредседателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова, рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.
Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого необходимо подписаться на официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Татарстана, зарегистрироваться и в течение месяца не нарушать ПДД.
Среди подписчиков при помощи генератора случайных чисел будут определены победители с вручением наград.
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