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Татарстанцы смогут принять участие в дискуссии онлайн-форума «Мой голос»
За месяц до выборов в Госсовет Татарстана состоится онлайн-форум избирателей «Мой голос», на котором эксперты обсудят, как будет организован общественный контроль на выборах, какое значение имеет освещение голосования в СМИ, как молодежь может принять участие в избирательном процессе.
В сессии форума примут участие руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, председатель исполкома татарстанского отделения Ассоциации юристов России Тимур Какохо, руководитель подразделения АНО «Диалог Регионы» в Республике Татарстан Марсель Гильмеев, член Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной Палаты РТ Дамир Нургалиев, общественный деятель, блогер Алина Гималтдинова.
Модератором выступит председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.
Трансляция форума будет доступна на сайте выборы2024.онлайн и в соцсетях проекта «Мой голос». Каждый желающий сможет задать свои вопросы участникам дискуссии, начало в 11.30 8 августа.
8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
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