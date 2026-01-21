Татарстанцы смогут предъявлять водительские права через MAX в 2026-м – Минцифры РТ

Фото: © «Татар-информ»

Замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов сообщил, что татарстанцы смогут предъявлять водительские права через MAX в этом году. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос «Татар-информа» во время брифинга в Кабмине республики.

«В учреждениях культуры можно будет подтверждать статус многодетной семьи, используя мессенджер MAX. Также в этом году история с водительским удостоверением планирует интегрироваться в MAX», – анонсировал представитель Минцифры РТ.

Он напомнил, что уже сейчас покупатели могут подтвердить свой возраст при помощи МАХ и сервиса «Цифровой ID».

Габрахманов также анонсировал два новых сервиса в мессенджере в этом году: дистанционное закрытие больничных листов (начинает работу в пилотном режиме) и перевод денег доверенным контактам.