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Ру Тат
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10 сентября 2021  10:26
Полина Шевчук

Татарстанцы смогут пожаловаться на пьяных водителей в телеграм-каналах ГИБДД

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В ГИБДД республики реализован новый формат получения анонимной информации о пьяных водителях и о других нарушителях ПДД. Теперь любой желающий может написать о нарушении в Телеграм-канал Госавтоинспекции. Такие каналы созданы в каждом районе республики.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, найти необходимый Телеграм-канал можно в строчке мессенджера, набрав «ГИБДД» и название района. Кроме того, доступ к контенту можно получить через логотип с ссылкой на канал и QR-код.

«Информация, поступившая сотрудникам полиции, остается анонимной для других подписчиков канала благодаря боту обратной связи с администраторами канала, при помощи которого можно передать информацию (фото или видео правонарушения) сотрудникам ГИБДД», – пояснили в ведомстве.
 


 

#телеграм #ГИБДД РТ
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