Татарстанцы смогут пожаловаться на пьяных водителей в телеграм-каналах ГИБДД

В ГИБДД республики реализован новый формат получения анонимной информации о пьяных водителях и о других нарушителях ПДД. Теперь любой желающий может написать о нарушении в Телеграм-канал Госавтоинспекции. Такие каналы созданы в каждом районе республики.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, найти необходимый Телеграм-канал можно в строчке мессенджера, набрав «ГИБДД» и название района. Кроме того, доступ к контенту можно получить через логотип с ссылкой на канал и QR-код.

«Информация, поступившая сотрудникам полиции, остается анонимной для других подписчиков канала благодаря боту обратной связи с администраторами канала, при помощи которого можно передать информацию (фото или видео правонарушения) сотрудникам ГИБДД», – пояснили в ведомстве.





