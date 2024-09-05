Татарстанцы смогут поучаствовать в конкурсе социальных грантов СИБУРа

Компания СИБУР приглашает татарстанцев к участию в конкурсах грантовых и межрегиональных проектов «Формулы хороших дел». Подать заявку можно до 18 октября включительно на официальном сайте программы социальных инвестиций.

«Благодаря конкурсам грантовых и межрегиональных проектов “Формулы хороших дел” в городах улучшается социальная инфраструктура, создаются условия для развития сообществ. Последовательно повышается качество заявок, участники конкурсов привлекают софинансирование из других источников», — отметила руководитель программы Елена Снежко.

Поучаствовать в грантовом конкурсе могут бюджетные учреждения и некоммерческие организации городов присутствия. В Татарстане это Казань и Нижнекамск. Участие в конкурсе межрегиональных инвестиций могут принять общественные организации, профильные учреждения и коммерческие компании из любого города России, имеющие опыт работы в социальной сфере. Однако в дальнейшем необходимо будет реализовать проекты в двух и более регионах присутствия.

На конкурс принимают работы по семи направлениям, среди которых: «Культура», «Образование и наука», «Спорт», «Город», «Охрана окружающей среды», «Инклюзия» и «Волонтерство» (направление только для грантового конкурса).

Победителей определит жюри, в составе которого будут представители СИБУРа и эксперты социальной сферы. Лучшие проекты получат поддержку компании и будут реализованы в 2025 году.

«Проекты победителей конкурсов помогают решать актуальные социальные проблемы и способствуют повышению качества жизни в регионах присутствия СИБУРа. Мы всегда готовы поддерживать социально значимые инициативы и надеемся увидеть как наших постоянных партнеров, так и новых участников конкурса», — добавила Елена Снежко.

Напомним, за 8 лет в рамках программы «Формула хороших дел» было реализовано более тысячи грантовых и 240 межрегиональных проектов. Участие в них приняли более 1,1 млн человек.