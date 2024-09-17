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Татарстанцы смогут поучаствовать в конкурсе по открытому системному ПО
Татарстанцев приглашают принять участие в конкурсе по открытому системному программному обеспечению Open OS Challenge 2024. Конкурс направлен на популяризацию использования и развития открытых системных компонентов, являющихся основой для операционных систем на базе компонентов GNU и Linux Kernel в России, а также на выявление и поддержку способных и практически подготовленных студентов и дипломированных специалистов.
Как сообщают организаторы, конкурс проходит в рамках национального проекта «Цифровая экономика» по направлению «Кадры для цифровой экономики». Участие в Open OS Challenge 2024 бесплатное, количество участников не ограничено.
Конкурсная программа включает в себя 3 этапа, в рамках которых участникам предстоит проверить свои теоретические и практические знания в системном программировании для операционных систем на базе Linux:
- с 15 августа по 22 сентября проходит регистрация и первый этап в формате онлайн-тестирования;
- с 28 по 29 сентября пройдёт второй онлайн-этап конкурса, на котором участникам предстоит решить задачи по системному программированию;
- с 26 по 27 октября состоится очный финал, на котором будут определены победители конкурса.
К участию приглашаются начинающие и опытные ИТ-специалисты с нижним ограничением по возрасту 18 лет из России, в том числе студенты, аспиранты, педагоги и дипломированные специалисты.
Участники конкурса получат доступ к вебинарам, которые помогут повысить уровень владения свободным программным обеспечением, а также возможность улучшить свои навыки в разработке, администрировании и использовании свободного программного обеспечения, и обменяться опытом.
Подать заявку и узнать подробности можно на официальном сайте конкурса.
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