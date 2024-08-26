Татарстанцы смогут поучаствовать в III Международной школе интернет-БЕЗопасности молодежи

Стартовал прием заявок на участие в III Международной школе интернет-БЕЗопасности молодежи, которая пройдет со 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Проект организован Московским государственным университетом им О. Е. Кутафина в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и командой Молодежного цифрового омбудсмена. Зарегистрироваться желающие могут по ссылке.

В этом году Школа объединит 250 студентов и молодых специалистов из России и зарубежных стран. Основная тема школы – обеспечение психологической безопасности и построение ментального иммунитета личности, общества и государства в цифровом пространстве. С лекциями выступят представители администрации Президента РФ, Минцифры России, VK, Яндекса, Ростелекома, «Газпром-Медиа Холдинга», Национальной Медиа Группы и многие другие.

Конкурсный отбор на участие в Школе открыт до 9 сентября.