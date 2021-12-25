Татарстанцы смогут посмотреть Республиканскую новогоднюю ёлку онлайн

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Сегодня в 12:00 и 15:00 в Баскет-холле Казани пройдет Республиканская новогодняя ёлка. Для всех желающих будет организована онлайн-трансляция новогоднего представления по ссылке, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Яңа ел. Перезагрузка» – тема мюзикла этого года. В преддверии Года цифровизации детей республики познакомят с высокими технологиями через жизнь семьи – папы Камиля, мамы Карины, сына Ильдара и дочери Дины, с головой погрузившихся в виртуальный мир с помощью искусственного интеллекта Алины. Но что будет, если виртуальная реальность заменит собой дружбу, любовь и тепло семейного очага?

Участниками станут более восьми тысяч юных татарстанцев, которые проявили себя в учебе, спортивных соревнованиях, творческой и общественной жизни, а также незащищенные категории детей.

Напомним, традиция праздновать Новый год, собрав на одной площадке детей из разных районов Татарстана, была заложена в 2000 году. Представление традиционно посетит Президент республики Рустам Минниханов. В завершение праздничной программы каждый зритель получит сладкий новогодний подарок. Часть подарков, совместно с социальными службами, будут доставлены детям, которые по состоянию здоровья не могут принять участие в очном формате, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.