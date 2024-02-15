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Общество 15 февраля 2024 15:58

Татарстанцы смогут посетить лекции и мастер-классы по разработке компьютерных игр

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В казанском IT-парке им. Башира Рамеева 3 марта пройдет открытая деловая программа Всероссийского конкурса «Начни игру» и Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Жители и гости города смогут посетить около 30 лекций и мастер-классов по разработке компьютерных игр.

В числе спикеров — руководитель VK Play Александр Михеев, геймдизайнер и индиразработчик, основатель творческого пространства авторов игр «Индикатор» Сергей Гимельрейх, основатель новосибирской студии Cyberia Nova и геймдиректор «Смуты» Алексей Копцев, концепт-художник и арт-директор Hobby World Ольга Дребас, лидер Национальной киберфизической платформы «Берлога» Алексей Федосеев, основатель Sumo Tatami Константин Кондюков, представители АНО «Институт развития Интернета», организации Развития видеоигровой индустрии, Watt Studio, SPDstudio, Geeky House, «Нетологии», Института iSpring, Лаборатории геймификации ПАО «Сбербанк» и амбассадоры Всероссийского конкурса «Начни игру».

Также участники смогут оценить игры, которые в рамках всероссийского конкурса «Начни игру» создали команды-финалисты направления «Акселератор игровых проектов».

Мероприятия будут идти в течение всего дня — с 11:00 до 20:30. Вход бесплатный, но нужна предварительная регистрация (продлится до 27 февраля).

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
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