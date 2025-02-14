Татарстанцы смогут попробовать себя в семи военных профессиях на «Зарнице 2.0»
В Татарстане стартует Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Участие в ней могут принять школьники от 7 до 17 лет, а также студенты колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 21 года со всей России.
«Зарница 2.0» – это командная игра с применением цифровых технологий. Отряд должен состоять из 10 участников, каждый из которых выполняет определенную роль: командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, военкор или политрук.
«Участвуя в игре, дети осваивают новые технологии, прокачивают навыки ориентирования и первой помощи и не только. Самых маленьких ждут спортивные игры и викторины, а для старших ребят — захватывающая тактическая игра на местности, обучение выживанию в экстремальных условиях и многое другое», – сообщают организаторы.
Для участия в «Зарнице 2.0» необходимо собрать команду из 10 человек (8 юношей и 2 девушки) и найти наставника. Заявку на участие наставник должен подать на сайте до 28 февраля.
Для каждой роли в команде разработан асинхронный курс подготовки, размещенный на сайте игры. Это позволит участникам успешно пройти отборочный этап.