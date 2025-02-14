Татарстанцы смогут попробовать себя в семи военных профессиях на «Зарнице 2.0»

В Татарстане стартует Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Участие в ней могут принять школьники от 7 до 17 лет, а также студенты колледжей и техникумов в возрасте от 18 до 21 года со всей России.

«Зарница 2.0» – это командная игра с применением цифровых технологий. Отряд должен состоять из 10 участников, каждый из которых выполняет определенную роль: командир, штурмовик, медик, сапер, оператор БПЛА, военкор или политрук.

«Участвуя в игре, дети осваивают новые технологии, прокачивают навыки ориентирования и первой помощи и не только. Самых маленьких ждут спортивные игры и викторины, а для старших ребят — захватывающая тактическая игра на местности, обучение выживанию в экстремальных условиях и многое другое», – сообщают организаторы.

Для участия в «Зарнице 2.0» необходимо собрать команду из 10 человек (8 юношей и 2 девушки) и найти наставника. Заявку на участие наставник должен подать на сайте до 28 февраля.

Для каждой роли в команде разработан асинхронный курс подготовки, размещенный на сайте игры. Это позволит участникам успешно пройти отборочный этап.

Российское движение детей и молодежи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года. Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодежи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников — «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».