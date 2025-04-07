Татарстанцы смогут помочь ветеранам в рамках акции «Красная гвоздика»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По всей России с 10 апреля по 22 июня пройдет акция «Красная гвоздика». Любой желающий сможет приобрести у волонтеров нагрудный значок в виде цветка, все средства пойдут на помощь ветеранам тыла и боевых действий. Сумма пожертвований не фиксированная. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Акция «Красная гвоздика» традиционно берет свой старт в преддверии праздника Великой Победы. Приобрести символ может любой желающий. Главное, что любой человек понимает, какова конечная цель взноса. Волонтеров можно будет встретить на улицах городов, парках и скверах. Все собранные средства будут направлены на помощь ветеранам. [Это] участники Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и приравненные к ним категории граждан», – пояснила Сабирова.

Кроме того, благотворительная помощь оказывается ветеранам локальных конфликтов, контртеррористических операций на Северном Кавказе и специальной военной операции.

Акция «Красная гвоздика» проводится в Татарстане с 2018 года. За это время в республике было собрано более 1,7 млн рублей для помощи ветеранам. Поддержку получили свыше 200 человек, добавила замминистра.

Оператором акции в этом году в Татарстане стало региональное отделение волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Помимо «Красной гвоздики», его представители организуют еще ряд мероприятий к празднику, рассказал руководитель корпуса, руководитель сектора финансовой и организационной работы АНО «Информационно-ресурсный центр добровольчества Республики Татарстан» Тимур Галяутдинов.

«В течение всего года в Татарстане пройдет ряд масштабных мероприятий, посвященных празднику Великой Победы. Волонтеры поучаствуют в параде Победы, «Бессмертном полку», акциях «Георгиевская лента», «Диктант Победы» и многих других. Добровольное сообщество республики с гордостью принимает участие в этой серии мероприятий», – заверил он.

Пожертвование можно сделать не только наличными деньгами, но и онлайн – благодаря QR-кодам, которые расположены на специальных боксах у волонтеров.