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Видео
255 человек из Татарстана отправились на Международный фестиваль молодежи
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Фоторепортаж
Руководители пенитенциарных служб стран СНГ встретились на заседании в Казани
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Фоторепортаж
Хакатон NeuroArt стартовал в Казани
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«Можно вакцинироваться на любом участке»: на выборах в РТ привьют от гриппаВ больницах республики разместят 36 избирательных участков
До голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ осталась всего неделя. К трем дням интенсивной работы готовится и медицинское сообщество Татарстана. О том, как пациентам обеспечат избирательное право прямо в стенах больниц и где искать пункты вакцинации, – в материале «Татар-информа».
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Айдар Метшин: «Созрела необходимость общегородской экопрограммы Нижнекамска»Айдар Метшин о компаниях-визионерах, разговоре с Шаймиевым, молодежных трендах и будущем Нижнекамска
Нижнекамск подошел к 60-летию сформировавшимся промышленным центром, которому теперь предстоит сделать новый шаг в развитии. О роли крупных компаний, экологических проблемах, запросах жителей и будущем города «Татар-информу» рассказал депутат Госдумы, экс-мэр Нижнекамска Айдар Метшин.
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Военные вторжения и теории заговора: как теракты 11 сентября в США изменили мирЧетверть века после 9/11: расширенные полномочия спецслужб, ограничение гражданских свобод и засекреченные документы расследования
Двадцать пять лет назад, 11 сентября 2001 года, США пережили самую смертоносную террористическую атаку в истории человечества. Как трагедия изменила мир и почему до сих пор остаются вопросы о заказчиках преступления – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.
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«Главный вызов – дипфейки»: как будут обеспечивать прозрачность выборов в РТНа выборы депутатов Госдумы в Татарстане аккредитовалось рекордное число журналистов
Выборы депутатов Госдумы РФ пройдут по всей стране 18, 19 и 20 сентября. Какие главные информационные угрозы будут в ходе избирательной кампании и как будет обеспечиваться прозрачность процесса в Татарстане, рассказали на форуме «Мой голос» в Казани.
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«Лето в Татарстане»: аэростаты, Луковый фестиваль и «Пастернаковские чтения»Куда сходить в Татарстане 12–13 сентября: афиша главных событий выходных
В эти выходные в Татарстане пройдут литературные и гастрономические фестивали, спортивные соревнования и праздники под открытым небом. В Болгаре состоится фестиваль воздухоплавания, в Менделеевске выступят известные актеры, а любителей спорта ждут соревнования по кроссу в Челнах. О самых интересных событиях уикенда – в обзоре «Татар-информа».
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«Все начинается с химии»: как в СИБУРе сыграли свадьбу сотрудниковМолодожены Ангелина и Степан Блиновы после росписи приехали на работу, где их поздравили коллеги
Он – сотрудник ремонтно-механического завода, она – специалист центра клиентского сервиса. Год назад они познакомились в общей компании друзей, а свадьбу сыграли прямо на площадке казанского предприятия СИБУРа, где оба работают.
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Дробное бабье лето в «нервную» осень: синоптики рассказали о погоде в ТатарстанеНа следующей неделе в Татарстан придет вторая волна бабьего лета
Бабье лето в Татарстане в этом году проходит волнами: короткое тепло в начале сентября сменилось дождями, но уже с 15 сентября в республику снова вернутся теплые солнечные дни. Какой будет погода в октябре и ноябре, когда включат отопление и выпадет первый снег, «Татар-информ» узнал у синоптиков.
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«Это судьбы не только пациента, но и его близких»: врачи о важности соцпакета
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«Санкции нельзя игнорировать»: НКНХ добился пересмотра дел о кредитах на €1 млрд
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«Не понимал, что меня используют аферисты»: в Казани судят курьеров мошенников
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«Важный вопрос – легитимность»: эксперты клуба «Волга» – о выборах в Госдуму
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«Я не знал, что это способ обмана людей»: в Казани судят оператора сим-бокса
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Эксперт указал на скрытую угрозу для владельцев частных домов
Адвокат Мельников рассказал о штрафах за продажу домашних солений
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Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в ТатарстанеЧто входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы
Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.
Руководители пенитенциарных служб стран СНГ встретились на заседании в Казани11 сентября 2026 29 фото
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