Во сколько обойдется 1 сентября: считаем расходы на школьника в Татарстане

Что входит в базовый набор первоклассника, на чем не экономят родители и как сократить расходы

Мы подсчитали стоимость одежды, канцтоваров, рюкзака и букета для начальной школы – по данным Росстата и ценам на маркетплейсах. Набор первоклассницы обойдется в 17 279 рублей, первоклассника – в 16 925 рублей. АЦ «Татар-информа» рассчитал, из чего складывается эта сумма и на чем можно сэкономить.