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19:28 Женщина за рулем Nissan проехала на красный и столкнулась с Peugeot
19:16 Директора казанской фирмы осудили за махинации на 400 млн рублей
11:49 МТС включила 5G в Казани и еще 15 городах-миллионниках и областных центрах
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19:08 Имена 103 жителей Аксубаевского района внесли на Доску почета РТ
13:58 «Такого нет нигде в мире»: кто построил единственный в мире музей внутри Ту-144
18:59 Медведев: у России нет необходимости в мобилизации
18:45 В Татарстане с 17 сентября по 22 октября возможны сбои в теле- и радиовещании
18:26 «Революционные изменения»: Абдулганиев объяснил новые правила мобильной торговли
18:19 Россиянку, собиравшую деньги для ВСУ в Херсонской области, заключили под стражу
18:11 В Казани могут ограничить движение в связи с Посланием Раиса РТ 28 сентября
18:09 «Ак Барс» сыграет с «Металлургом» в том же составе, что и против «Трактора»
18:01 Педагоги Казани заняли призовые места в конкурсе учителей родного языка России
17:53 Ветеран СВО из Татарстана после многолетней службы вернулся к мирной жизни
17:21 Минюст РФ исключил Евгения Понасенкова из реестра иноагентов
17:17 34 ветерана СВО прошли обучение по программе «СВОй бизнес» в Челнах
17:04 В Советском районе Казани 12 домов и три детсада на сутки останутся без воды
16:43 За гибель женщины будут судить татарстанца, который на катере влетел в волнолом
16:32 В Казани 14 сентября пройдет спецпоказ фильма «Позывной „Аскет“»
16:27 Путин: Против России введено 30 тыс. санкций, но ее экономика стала сильнее
16:04 Набиуллина объяснила причины паузы в снижении ключевой ставки
16:01 Стала известна причина задымления в центре Казани
15:59 Путин заявил о росте ВВП России более чем на 10% за три года
15:51 На видео попал момент ДТП с мотоциклистом, попавшим под легковушку в Казани
15:35 Середина сентября в Татарстане окажется на два градуса теплее нормы
15:29 Снятый в РТ фильм «Я приду» выйдет в российский прокат 8 октября
15:19 Врачи объяснили, что делать, если ребенок подсел на энергетики
15:17 В Татарстане 12 сентября начнут работу сельскохозяйственные ярмарки
15:16 Нарколог-психотерапевт рассказал, лечится ли женский алкоголизм
15:10 «Во всех исторических боях они шли впереди»: в Казани празднуют День танкиста
15:08 Лукашенко допустил возможность мобилизации в Белоруссии
15:05 В Татарстане отремонтирован участок дороги «Казань – Ульяновск» – Камское Устье
14:43 Первокурсникам Татарстана рассказали о возможности получить квартиру
14:42 Абдулганиев разъяснил новые правила работы автолавок и фудтраков
14:40 Первую ветроэлектростанцию в Татарстане планируют запустить к 2029 году
14:36 В Авиастроительном районе Казани прошел Фестиваль труда и доблести
14:35 Лжесиловик убедил жительницу Татарстана «задекларировать» 3 млн рублей
14:25 Казанца судят за оправдание терроризма и оскорбление памяти защитников Отечества
14:23 На улицах Бугульмы появились портреты занесенных на Электронную доску почета РТ
14:13 Беляков: Безопасность избирателей в Татарстане обеспечат беспрецедентные меры
14:10 В центре Казани пройдет уличный благотворительный концерт в пользу бойцов СВО
13:58 В Казани 67-летнюю женщину госпитализировали после ДТП с двумя иномарками
13:49 Ветеринар Цыпленков назвал бешенство главной угрозой для домашних животных
13:40 Землячество Апастовского района признали лучшим в Татарстане
13:39 Центробанк РФ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых
13:34 Более 3,7 тыс. татарстанцев переобучились по нацпроекту «Кадры» с начала года
13:27 В центре Казани запустили 5G
13:25 В Казани полиция проводит проверку после сообщений об избиении девушки в лифте
13:24 Марат Ахметов призвал студентов Татарстана отдать свои голоса на выборах
13:21 Потребление электроэнергии в Татарстане за последние пять лет выросло на 16%
13:09 В Казани открылся форум молодых госслужащих «Служить и развивать»
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19:26 Студотряд из Татарстана стал лучшим на межрегиональной стройке в «Алабуге»
18:15 Эксперты РТ обсудили приоритеты российской молодежи
17:41 Марат Галеев предложил вернуться к дифференциации тарифов на электроэнергию
Следите за самым важным в канале «Татар-информ. Главное» в мессенджере МАХ и читайте нас в «Дзен»
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17:38 Журналистов приглашают принять участие в конкурсе «РЕБУС: НАСЛЕДИЕ»
17:27 В Тетюшах участнику СВО передали «Ниву» для отправки на передовую
17:15 Татарстанцам предлагают поддержать лучших наставников региона
17:14 Разработки инженеров из РТ представили на технологическом конгрессе в Москве
16:50 Имена 52 жителей Камско-Устьинского района внесли на Доску почета РТ
16:41 В Казани представили новый выпуск «Казанского альманаха»
16:15 Депутат Госдумы Рустам Калимуллин оценил пикетную кампанию «ЕР»
15:49 День поставщика для представителей МСБ пройдет в Казани
15:41 В Татарстане заключено 138 концессионных соглашений
14:25 Начальника локомотивного депо Агрыза наградили за помощь участникам СВО
14:21 Имена врачей онкодиспансера им. Сигала появились на Электронной доске почета РТ
14:15 Спасатели из Вьетнама проведут учения на новейшем полигоне МЧС в Татарстане
14:05 Фестиваль «Всей семьей на старт. Всей семьей на выборы!» пройдет 12 сентября
12:31 «Вперед в СССР»: в Казани открылась выставка о советской эпохе
11:11 В Татарстане за август определили кадастровую стоимость 22,2 тыс. объектов
10:40 В Татарстане членами участковых избиркомов являются более тысячи медработников
10:19 В аппарате полпреда обсудили взаимодействие РАН и регионов ПФО
07:30 Молодежь Татарстана привлекла 1,7 млн руб. на реализацию своих проектов
22:43 Фестиваль труда и доблести прошел в Камско-Устьинском районе
22:08 В Актаныше наградили передовиков труда и семьи участников СВО
20:37 Участник «СВОего бизнеса» в Челнах планирует открыть цветочный магазин
20:01 Сотрудникам «Казметростроя» вручили свидетельства о занесении на Доску почета РТ
19:12 Имена 70 жителей Муслюмовского района внесены на Доску почета РТ
19:02 В селе Нижняя Ошма открыли новое административное здание сельского поселения
18:20 Татарстанцы могут направлять заявки на детско-юношеский конкурс «Роза Ветров»
18:14 В Набережных Челнах подвели итоги конкурса «Лучший водитель грузовика»
18:09 В Казани лектор «Знания» Игорь Гурьянов рассказал о пользе книг
17:46 Более 2 тыс. человек приняли участие в мероприятиях УРАМ Тура
16:39 Марат Ахметов ознакомился с работой соцобъектов Аксубаевского района
15:55 Марат Ахметов: Татарстанцы осознанно выбирают здоровый образ жизни
13:39 Из Лаишевского района бойцам СВО отправили 39-й гуманитарный груз
13:36 Видеонаблюдение на выборах в Татарстане будут обеспечивать 2 тыс. камер
13:33 Эксперты клуба «Волга» назвали приоритеты избирателей Татарстана
13:03 Семью участника СВО из Челнов поздравили с рождением первенца
12:55 В Казани пройдет заседание Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ
12:40 Футбольный манеж в Тукаевском районе откроют в следующем году
11:38 Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана
11:12 Труженику тыла из Елабужского района Татарстана исполнилось 95 лет
11:01 Раис РТ оценил темпы строительства социальных объектов в Тюлячинском районе
10:41 Минниханов открыл четыре футбольных манежа в Татарстане
10:04 Улицы Бугульмы украсили фотографии земляков с электронной Доски почета РТ
09:44 От детей – героям: в Общественной палате РТ передали письма для участников СВО
09:31 В Апастовском районе 95-летний юбилей отмечает труженица тыла Миниса Шакирова
22:10 Школьников в России научат распознавать фейки, дипфейки и интернет-мошенников
21:47 Учитель казанского лицея представляет Татарстан на всероссийском конкурсе
20:41 В Казани завершили ремонт поврежденного коллектора на Чистопольской
18:23 Почти 1,7 тыс. альметьевцев закрыли больничные через MAX
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