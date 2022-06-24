Татарстанцы смогут получить консультации врачей в электричке здоровья

Жители Татарстана смогут получить консультации врачей в электричке здоровья. Акция пройдет во вторник, 28 июня, в пригородных поездах, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«В программе — измерение артериального давления, определение индекса массы тела, а также мастер-класс по скандинавской ходьбе и консультации врачей о здоровом питании, отказе от курения, вакцинации [от коронавируса] и др.», — говорится в сообщении.

Проверить свое здоровье можно будет в первом вагоне пригородного поезда №6355 сообщением Казань — Свияжск, который отправится в 10.27, а также в электричке №6356 из Свияжска в Казань отправлением в 12.31.