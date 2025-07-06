Татарстанцы смогут получить бесплатную юрпомощь по семейным вопросам в БФ «Добрая Казань»

Во вторник, 8 июля, в благотворительном фонде «Добрая Казань» состоится масштабное мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи. Министерство юстиции РТ организует встречу граждан с юристами из профильных ведомств, федеральных и надзорных органов.

С 10 до 13 часов по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, д. 5 – жители Татарстана смогут задать вопросы по широкому кругу тем, касающихся семьи и защиты ее интересов. В частности, речь пойдет об оформлении опекунства, порядке получения государственной поддержки и льгот, возможности реабилитации для детей с инвалидностью, особенностях начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, нюансах исполнительного производства и порядке оформления алиментов.

В мероприятии примут участие представители:

– ГКУ «Госюрбюро»,

– Главного управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РТ;

– Госфонда «Защитники Отечества» по РТ;

– Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ;

– Отделения Социального фонда России по РТ;

– Нотариальной палаты РТ;

– Адвокатской палаты РТ;

– прокуратуры Татарстана.

Особое внимание будет уделено консультациям по вопросам банкротства, которые проведет специалист Министерства юстиции РТ.

Акция станет частью Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи, которая проходит во всех регионах России.