Татарстанцы смогут получить бесплатную правовую помощь в преддверии 9 Мая

Для жителей Татарстана — ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий и СВО — проведут бесплатные юридические консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.

7 мая правовую помощь им окажут представители Минтруда, Минздрава, Минземимущества, Госюрбюро, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану и члены Адвокатской палаты.

Получить консультацию можно в здании Государственного юридического бюро РТ. Специалисты будут работать с жителями с 14.00 до 16.00.

«Отметим, что оказание бесплатной юридической помощи соответствует целям и задачам национального проекта „Демография“ по линии сохранения благополучия людей», — отметили в Министерстве юстиции Татарстана.

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.