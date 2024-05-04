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Татарстанцы смогут получить бесплатную правовую помощь в преддверии 9 Мая
Для жителей Татарстана — ветеранов Великой Отечественной, участников боевых действий и СВО — проведут бесплатные юридические консультации. Об этом сообщает пресс-служба Минюста РТ.
7 мая правовую помощь им окажут представители Минтруда, Минздрава, Минземимущества, Госюрбюро, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану и члены Адвокатской палаты.
Получить консультацию можно в здании Государственного юридического бюро РТ. Специалисты будут работать с жителями с 14.00 до 16.00.
«Отметим, что оказание бесплатной юридической помощи соответствует целям и задачам национального проекта „Демография“ по линии сохранения благополучия людей», — отметили в Министерстве юстиции Татарстана.
Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года по указу Президента Владимира Путина.
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