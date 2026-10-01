Татарстанцы смогут получать уведомления от «Почты России» в «Максе»

Пользователи чат-бота «Госуслуги Республики Татарстан» в мессенджере «Макс» теперь могут получать уведомления о доставке отправлений «Почты России». Сервис сообщает о статусе посылки на разных этапах доставки, поэтому отслеживать ее по трек-номеру на сторонних сайтах не требуется, сообщили в Минцифры РТ.

Уведомления приходят при приеме отправления, его доставке в почтовое отделение, переадресации, передаче курьеру и выдаче получателю. Чат-бот также сообщает срок хранения посылки, предоставляет номер телефона для оформления доставки на дом и предупреждает, если до окончания срока хранения остается один день. Такой же функционал появился в мобильном приложении «Услуги РТ».

«Мы постоянно развиваем удобные сервисы для жителей и интегрируем их в мессенджер „Макс“, чтобы можно было решать все повседневные вопросы и общаться с близкими в одном приложении», – рассказал заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

По его словам, чат-бот «Госуслуги РТ» также позволяет оплачивать жилищно-коммунальные услуги, начисления за детский сад и услуги газа, передавать показания счетчиков, проверять и оплачивать штрафы ГАИ и оставлять заявки на платформе «Народный контроль».

Развитие цифровых сервисов в «Максе» соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных», направленного на создание доступных и понятных цифровых инструментов для жителей.