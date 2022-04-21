Татарстанцы смогут поддержать акцию помощи ветеранам «Красная гвоздика»

С сегодняшнего дня в России стартует благотворительная акция «Красная гвоздика», участники которой смогут помочь ветеранам Великой Отечественной войны.

«Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам России. В общей сложности акция охватит 78 регионов нашей страны», — сообщают организаторы — БФ «Память поколений».

Акция продлится до 22 июня. Чтобы поддержать ветеранов, нужно приобрести значок «Красная гвоздика». Распространять их будут «Волонтеры Победы» и участники федеральной программы «Молоды душой» — «серебряные» волонтеры. Кроме того, приобрести значок можно в сетевых магазинах и на популярных маркетплейсах.

С 2015 года в Татарстане помощь от благотворительного фонда получили 167 ветеранов и четыре учреждения на сумму 13 646 008 рублей.