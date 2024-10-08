Жители Татарстана могут подавать заявление в суд через портал Госуслуг

Внедрение любых цифровых решений облегчает жизнь жителям Татарстана. Одним из ключевых цифровых сервисов по линии министерства юстиции республики стала возможность подачи электронных документов на сайте мировых судей, заявил глава Минюста РТ Рустем Загидуллин в центре управления регионом Татарстана.

Он отметил, что до внедрения цифрового продукта подать заявление в суд можно было двумя способами: либо лично приехав в судебный участок, либо по почте.

«И то и другое не удобно, потому что режим работы судебного участка совпадает с режимами работы большинства жителей республики. То есть надо отпроситься с работы и доехать до участка. А если отправляешь по почте, то это денежные расходы. Сейчас же это можно сделать 24/7 через портал мировых судей», – добавил Загидуллин.

Он отметил, что сервис набирает все большую популярность. Так, если за 2022 и 2023 года суммарно было подано около 87 тыс. заявлений, то за 9 месяцев 2024 года – более 114 тыс., что говорит о кратно растущем интересе к цифровому продукту.

«Для того, чтобы популяризировать его, приняли решение, что его хорошо бы разместить на портале Госуслуг России. Сейчас проект подходит к завершению и, я думаю, в ближайшее время жители и организации смогут обращаться к мировым судьям через портал Госуслуг», – сказал министр.