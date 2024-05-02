Татарстанцы смогут подать заявку на «Tatar.Бу Хакатон» до 5 мая

В Татарстане продолжается регистрация на «Tatar.Бу Хакатон». Конкурс призван поддержать разработчиков IT-решений для поддердки и развития татарского языка и культуры, сообщила Академия наук РТ.

Подать заявку для участия можно до 5 мая. Попробовать свои силы в роли разработчика, аналитика, дизайнера, маркетолога, лингвиста или менеджера смогут школьники 7-11-х классов, студенты колледжей и учащиеся 1-5-х курсов вузов. Участие в хакатоне бесплатное, языки — русский и татарский.

За время хакатона участникам предоставят возможность поработать с актуальными IT-инструментами, стажироваться в Институте прикладной семиотики Академии наук РТ и пройти путь от идеи до разработки прототипа.

Событие проводится в преддверии форума Kazan Digital Week — 2024, который состоится в сентябре. Оно организовано Академией наук РТ при поддержке Минцифры РТ, Минмолодежи РТ, ГБУ «Безопасность дорожного движения» и фонда «Сэлэт».

«Tatar.Бу Хакатон» состоится 17-19 мая в казанском IT-парке.

Подать заявку можно по ссылке.