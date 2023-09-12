Татарстанцы смогут отправлять приставам исполнительные документы в электронном виде

Подать исполнительный документ судебному приставу в Татарстане теперь можно в электронном виде. Об этом в прямом эфире ЦУР Татарстана сообщил руководитель республиканского Управления судебных приставов – главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

По его словам, исполнительный документ теперь не нужно забирать из суда и нести его судебным приставам. Теперь татарстанцы смогут отправлять их напрямую в службу судебных приставов в электронном виде. Для этого необходимо при подаче искового заявления в суд до начала судебного заседания и рассмотрения этого дела, указать в ходатайстве с исковым заявлением о перенаправлении исполнительного документа в электронном виде.

В течение нескольких дней документ попадает к приставам в электронном виде, подписанный цифровой подписью судьи. После этого приставы-исполнители регистрируют и возбуждают исполнительное производство.

Анвар Закиров отметил, что таким образом можно избежать различных ошибок и подделок документов.

«У нас ежемесячно увеличивается процент предъявленных к нам на исполнение исполнительных документов в электронном виде. Мы двумя руками голосуем за это и всех призываем, чтобы к нам обращались только в электронном формате», – призвал спикер.