Татарстанцы смогут оплачивать проезд по платным дорогам через «Госулуги РТ»

В Татарстане работают над введением в приложении «Госуслуги РТ» сервиса, который позволяет оплачивать проезд по платным дорогам. Он запустится в ближайшее время. Об этом на расширенном заседании коллегии Минцифры РТ по итогам первого полугодия 2025 года сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«В ближайшее время совместно с Минтрансом республики мы реализуем возможность оплаты проезда по платным дорогам – Вознесенскому тракту и трассе Алексеевское-Альметьевск», – сообщил он.

По его словам, сейчас этими дорогами пользуются более 400 тыс. водителей ежемесячно, и им приходится каждый раз заново вводить все данные на разных сайтах. Новый сервис позволит упростить эту процедуру.