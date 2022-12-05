Татарстанцы смогут оформить подписку на газеты и журналы со скидкой до 30%

С 5 по 15 декабря татарстанцы смогут оформить подписку на периодические издания со скидкой до 30%. Воспользоваться предложением можно в отделениях Почты России, а также на сайте и в мобильном приложении компании.

Акция распространяется более чем на 2,4 тыс. журналов и газет. Кроме того, оформить подписку можно и у почтальонов через специальные мобильные почтово-кассовые терминалы.

Также любой желающий сможет сделать предновогодний подарок подопечным социальных учреждений, подарив им подписку на периодические издания. На сайте в разделе федеральной программы «Дерево добра» или в любом почтовом отделении можно выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых из представленного перечня и конкретные газеты или журналы.