news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
5 декабря 2022  13:30

Татарстанцы смогут оформить подписку на газеты и журналы со скидкой до 30%

news_top_970_100

С 5 по 15 декабря татарстанцы смогут оформить подписку на периодические издания со скидкой до 30%. Воспользоваться предложением можно в отделениях Почты России, а также на сайте и в мобильном приложении компании.

Акция распространяется более чем на 2,4 тыс. журналов и газет. Кроме того, оформить подписку можно и у почтальонов через специальные мобильные почтово-кассовые терминалы.  

Также любой желающий сможет сделать предновогодний подарок подопечным социальных учреждений, подарив им подписку на периодические издания. На сайте в разделе федеральной программы «Дерево добра» или в любом почтовом отделении можно выбрать детский дом, хоспис, интернат, дом престарелых из представленного перечня и конкретные газеты или журналы.  

#почта россии #газеты и журналы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100