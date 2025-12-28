Татарстанцы смогут обжаловать приостановку регистрации прав во внесудебном порядке

Фото: © «Татар-информ»

С начала 2026 года жители Татарстана смогут обжаловать решения о приостановлении регистрации прав на недвижимость во внесудебном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по РТ.

Прежде досудебный порядок обжалования распространялся только на решения о приостановлении кадастрового учета и одновременной регистрации прав и кадастрового учета.

Расширивший права россиян закон №207 ФЗ был принят 22 июля 2024 года. Для обеспечения досудебного порядка обжалования при Управлении Росреестра по Татарстану создадут региональную апелляционную комиссию.

«Ранее досудебный порядок обжалования применялся исключительно к решениям о приостановлении кадастрового учета, тогда как для решений о приостановлении регистрации прав такой возможности не было. Введение этой процедуры выглядит обоснованным, так как оно позволит с 1 января 2026 года во внесудебном порядке разрешать часть спорных вопросов, связанных как с кадастровым учетом, так и с регистрацией прав. Также ожидается, что это поможет уменьшить нагрузку на судебную систему», – прокомментировал новацию начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по РТ Радик Шайхразиев.

В состав комиссии войдут по три представителя от органа регистрации прав и от национального объединения саморегулируемых организаций кадастровых инженеров, которые будут ротироваться один раз в пять лет.

Заседания нового органа будут проходить как в очной форме, так и в форме дистанционного участия. На них смогут присутствовать сами заявители, государственные регистраторы прав, принявшие обжалуемые решения, и другие лица.

При рассмотрении заявлений об обжаловании апелляционная комиссия будет оценивать обоснованность принятия решения о приостановлении и при необходимости запрашивать дополнительные документы и материалы.

Заявление об обжаловании надо будет предоставлять в течение 15 рабочих дней с момента принятия решения о приостановлении. Обращение подается в апелляционную комиссию по месту нахождения органа регистрации прав, который приняла данное решение. В Татарстане это Управление Росреестра по РТ (Казань, ул. Авангардная, д. 74). Заявление можно подать как в бумажной, так и в электронной форме – через единый портал госуслуг.

В заявлении потребуется указать сведения о заявителе, сведения о кадастровом инженере, подготовившем межевой, технический план или акт обследования, который был ранее представлен для кадастрового учета или регистрации прав.

Кроме того, понадобятся: дата и номер заявления, по которому было принято решение о приостановлении, дата и номер самого уведомления о приостановлении, а также обоснование, почему заявитель не согласен с данным решением.

Апелляционная комиссия должна будет принять решение об отклонении или удовлетворении заявления максимум через 15 рабочих дней со дня его регистрации. Вердикт будет вынесен путем открытого голосования большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании.

Предусмотрена соответствующая форма заявления об обжаловании, а также перечень документов, необходимых для направления указанного заявления. Форма заявления и иные справочные данные о работе апелляционной комиссии размещены на сайте Росреестра по Татарстану, rosreestr.tatarstan.ru, в подразделе «Апелляционная комиссия».