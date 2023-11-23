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Татарстанцы смогут направлять обращения в органы власти через портал госуслуг
Татарстанцы смогут направлять обращения в госорганы и органы местного самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения через портал госуслуг. Законопроект «Об обращениях граждан в РТ» приняли во втором и третьем чтениях депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.
Согласно законопроекту, ответы на свои электронные обращения граждане получат в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. Такая возможность должна быть реализована не позднее 1 января 2025 года.
Ранее законопроект был принят в первом чтении. «Поправки к проекту закона не поступили», – сообщил депутат Александр Чубаров.
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