Татарстанцы смогут направлять обращения в органы власти через портал госуслуг

Татарстанцы смогут направлять обращения в госорганы и органы местного самоуправления, в государственные и муниципальные учреждения через портал госуслуг. Законопроект «Об обращениях граждан в РТ» приняли во втором и третьем чтениях депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.

Согласно законопроекту, ответы на свои электронные обращения граждане получат в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг. Такая возможность должна быть реализована не позднее 1 января 2025 года.

Ранее законопроект был принят в первом чтении. «Поправки к проекту закона не поступили», – сообщил депутат Александр Чубаров.