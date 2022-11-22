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Ру Тат
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Недвижимость
22 ноября 2022  16:41
Александр Хевронин

Татарстанцы смогут купить деревянные дома со скидкой 10%

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Правительство РФ просубсидирует скидку на покупку деревянных домов. Субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом покупателям этих домов предоставят скидки до 10% от стоимости дома, сообщает пресс-служба Росреестра РТ.

На предоставление субсидий производителям планируется выделять не менее 300 млн рублей ежегодно. Чтобы получить поддержку, производители должны выполнить ряд требований: подтверждение наличия производственных мощностей в России, наличие прейскуранта цен на домокомплекты и фиксация скидки в договоре с покупателем.

«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», – прокомментировал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По данным Росреестра Татарстана, в этом году в республике было поставлено на кадастровый учет почти 2 тыс. новых деревянных жилых домов, из которых 1,1 тыс. в сельской местности, а на садоводческих участках – почти 500 домов.

#росреестр #Татарстан #Михаил Мишустин
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