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Ру Тат
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12 мая 2021  04:12

Татарстанцы смогут бесплатно перевозить велосипеды в пригородных поездах

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В пригородных поездах татарстанцы смогут провозить велосипеды, самокаты, лыжи и сноуборды без взимания дополнительной платы. Новый режим вступит в силу 15 мая, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Бесплатный провоз спортинвентария распространяется на предметы, габариты которых по сумме трех измерений не превышают 180 см. Кроме того, вещи не должны препятствовать проходу других пассажиров.
Акция действует на всем полигоне обслуживания Пригородной пассажирской компании «Содружество». Цель мероприятия — привлечение внимания к здоровому образу жизни.

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