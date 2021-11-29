Татарстанцы смогут бесплатно обучиться профессиональному татарскому танцу

Государственный ансамбль песни и танца Татарстана запустил мультимедийную образовательную программу «Мирас» (Наследие). В рамках проекта участники труппы ансамбля раскрывают основы и особенности национальной татарской хореографии.

«Мы постарались вкратце, но емко и с большой любовью рассказать о том, как в нашей республике создавалась профессиональная национальная хореография – народный сценический танец. Откуда он пришел, как он развивался, чем жил и какой он сейчас, в наше время», – рассказал на пресс-конференции ИА «Татар-информ» директор Госансамбля РТ, заслуженный работник культуры РТ Юрий Жуков.

Мастер-классы сформированы для тех, кто стремится познать красоту татарского танца. Они в простой и доступной форме раскрывают основы и особенности хореографии. Своим уникальным опытом делятся настоящие мастера танца.

Первый раздел проекта – это азбука татарского танца. Мастера рассказывают и показывают его основные движения. Второй раздел посвящен танцу в общем. В этом разделе можно познакомиться с золотым танцевальным фондом ансамбля – лучшими образцами хореографии. Все танцы поделены на женские и мужские, сольные и массовые, игровые и лирические.

В третьем разделе можно окунуться в историю, а также научиться различать традиции разных этнографических групп татар: пермских, самарских, астраханских, нижегородских, казанских татар, кряшен и других.

Всего проведут 21 мастер-класс протяженностью от двух до пятнадцати минут. Ознакомиться с мастер-классами по татарскому профессиональному танцу может любой желающий в онлайн-формате.

Также было выпущено 1 000 дисков, которые будут направлены в фонд Всемирного конгресса татар для дальнейшего распространения в специализированные ссузы и вузы, а также в творческие коллективы Татарстана.

«Я уверен, что записи будут востребованы не только в учебных заведениях, но и для обыкновенных людей, которые захотят глубже погрузиться в татарскую культуру и научиться азам татарского национального танца», – уверен художественный руководитель ансамбля, народный артист РТ Айрат Хаметов.

Здесь же можно узнать об основоположниках и хранителях танцевального искусства, таких как Гай Тагиров, Файзи Гаскаров, Ахмет Калимуллин, Мансур Гатиатуллин и других. Все они внесли неоценимый вклад в сохранение национального фольклора, а также развитие профессионального татарского танца.

Госансамбль песни и танца в рамках проекта также поделился фондовыми записями из государственного и личного архива. Уникальный видеоматериал является дополнительным инструментом для понимания своеобразия татарской танцевальной культуры, татарского народа.

«Нашей задачей было собрать воедино и поделиться нашими знаниями со всеми интересующимися татарским фольклором людьми. Ведь если мы не сохраним наше наследие, то кто сохранит?» – резюмировал Хаметов.

Найти записи можно на сайте Госансамбля песни и танца РТ, а также на их YouTube-канале.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Грант предоставлен ООГО «Российский фонд культуры». Проект поддержан Всемирным конгрессом татар, а также Министерством культуры РТ.