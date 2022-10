Татарстанцы сэкономили более 12 миллионов рублей благодаря программе лояльности

Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит итоги активности клиентов в программе лояльности «Больше» с апреля по сентябрь. Абоненты Tele2 в Татарстане сэкономили 12,7 млн рублей на доставке еды, покупках, онлайн-обучении и получили более 15 тысяч ювелирных украшений в подарок.

В этом году татарстанские абоненты Tele2 на 15% активнее используют программу лояльности. С апреля по сентябрь пользователи «Больше» получили более 170 предложений от федеральных и региональных партнеров, активировали около 65 тысяч промокодов и обменяли их на скидки, подарки или кэшбеки. Самыми востребованными остаются спецпредложения от известных ювелирных брендов, которые клиентам оператора более 15 000 серебряных кулонов.

Самым популярным у татарстанцев предложением в категории «Еда» остается пицца в подарок. Абоненты Tele2 в Казани сэкономили на покупке итальянского блюда более 60 тысяч рублей.

Программа лояльности постоянно обновляется и позволяет всем клиентам Tele2 получать привилегии от крупных федеральных сетей, маркетплейсов и порталов. Сейчас она включает более 120 акций, скидок и кэшбеков на товары и услуги.

Сейчас абоненты Tele2 в Казани при покупке сборного поке получают второе в подарок в NOT ONLY POKE by bigvava. Промокод программы лояльности необходимо показать сотруднику ресторана. Любителям традиционных блюд «Время пирогов» вручит сытный «Мюнхенский» пирог при оформлении заказа на доставку и самовывоз от 1500 рублей. Ознакомиться с деталями предложений и получить промокоды программы лояльности «Больше» можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Реклама. www.tele2.ru