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Татарстанцы сэкономили 38 млн часов и 9 млрд рублей благодаря «Госуслугам»
Использование электронной платформы госуслуг позволило жителям Татартана в этом году сэкономить 38 млн часов и более 9 млрд рублей. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития республики Илья Начвин на коллегии ведомства по итогам работы за 9 месяцев этого года.
Для расчетов в министерстве анализировали время, которое житель потратил бы на личную подачу обращения в госорганы. Полученную экономию времени умножили на среднюю зарплату по Татарстану.
Начвин отметил, что на одного пользователя экономия составила 6 тыс. рублей.
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