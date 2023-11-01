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Руc Тат
Экономика 1 ноября 2023 11:23

Татарстанцы сэкономили 38 млн часов и 9 млрд рублей благодаря «Госуслугам»

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Использование электронной платформы госуслуг позволило жителям Татартана в этом году сэкономить 38 млн часов и более 9 млрд рублей. Об этом сообщил первый замминистра цифрового развития республики Илья Начвин на коллегии ведомства по итогам работы за 9 месяцев этого года.

Для расчетов в министерстве анализировали время, которое житель потратил бы на личную подачу обращения в госорганы. Полученную экономию времени умножили на среднюю зарплату по Татарстану.

Начвин отметил, что на одного пользователя экономия составила 6 тыс. рублей.

#госуслуги #Татарстан #минцифры рт
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