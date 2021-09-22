Татарстанцы сдали на переработку свыше 200 кг батареек и устаревших телефонов

Tele2 в Татарстане подводит промежуточные итоги своих экологических проектов. Их цель — привлечь внимание к проблеме электронного мусора и необходимости переработки токсичных материалов. В рамках акции «Переплавка» в салонах связи Tele2 принимают ставшие ненужными мобильные телефоны. Также в фирменной рознице татарстанцы могут сдать старые, использованные батарейки.

Tele2 реализует в регионе сразу два экологических проекта, направленных на сокращение количества электронных отходов. В фирменной рознице Татарстана на постоянной основе принимают батарейки. С января по август 2021 года жители республики оставили в специальных боксах в салонах связи более 8,5 тысяч отработанных элементов питания, их общий вес превышает 200 килограммов. Таким образом жители спасли от загрязнения тяжелыми металлами около 17 гектаров почвы. Эта территория сопоставима с площадью 24 футбольных полей.

Батарейки требуют особых условий утилизации и относятся к классу чрезвычайно опасных отходов. Вторичные ресурсы оператор отправляет в Челябинскую область на специализированное предприятие по переработке. Около 90% массы элемента питания возвращается в повторный оборот без вреда для окружающей среды.

С октября 2020 в регионе продолжается очередной этап программы по утилизации старых телефонов «Переплавка». Tele2 принимает ставшие ненужными аппараты в шести крупнейших городах республики: Казани, Альметьевске, Бугульме, Зеленодольске, Нижнекамске и Набережных Челнах. Сплавить телефон по другим правилам могут все, кому не безразличны проблемы окружающей среды. Главное условие — у аппарата должно быть сохранено название модели и идентификационный код IMEI.

За неполный год татарстанцы сдали на «переплавку» 155 телефонов, среди которых 85% — кнопочные устройства. Устаревшие модели мало интересуют ремонтные сервисные центры, поэтому практически всегда оказываются на свалке. В состав таких устройств входят пластик, медь, цветные металлы. В микросхемах и батарее содержатся токсичные свинец, литий, хром.

По мере наполнения боксов Tele2 отправляет телефоны на переработку в Корпорацию Экополис – комплекс заводов по экологичной утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования. «Переплавка» продолжится до 1 ноября. Узнать ближайшие к вам адреса салонов, где можно отдать в переработку телефон, можно на сайте проекта.

Сдать батарейки можно в салонах связи Tele2:

Казань, ул. Декабристов д.133Е;

Казань, ул. Петербуржская д.1 ТЦ «Кольцо»;

Казань, пр-т. Победы д.91 ТЦ «Мега»;

Казань, ул. Сибирский тракт д.8;

Набережные Челны, пр-т. Сююмбике д.2/19 ТЦ «Омега».