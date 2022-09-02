Большинство татарстанцев считают, что учителя должны зарабатывать от 100 тыс. в месяц

Большинство жителей Татарстана считают, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного hh.ru.

«64% татарстанцев уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 20% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тыс. рублей. При этом 5% назвали цифру в 30-60 тыс. рублей», — сказано в сообщении.

Среди представителей разных профессий чаще других максимальную зарплату для учителей выбирали маркетологи и рекламщики, IT-специалисты, строители. Реже других за высокую заработную плату для педагогов высказались рабочие и HR-менеджеры.

78% жителей нашего региона не считают, что труд учителей оплачивается достойно. Обратной точки зрения придерживаются 4% респондентов.

Согласно данным сервиса, в Татарстане в 2022 году средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для школьных учителей составляет 32,5 тыс. рублей. Лишь в 3,2% предложений для педагогов указан доход свыше 100 тыс. рублей.