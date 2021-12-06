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Ру Тат
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Экология
6 декабря 2021  18:23
Наталья Рыбакова

Татарстанцы считают, что программа раздельного сбора мусора еще не заработала

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Программа раздельного сбора мусора в Татарстане на данный момент не работает или работает, но некорректно. К такому выводу пришли специалисты Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ по итогам опроса, проведенного среди татарстанцев.

«Нами было опрошено около 700 жителей республики, большинство которых проживает в Казани. Возраст большинства анкетируемых — от 31 до 55 лет. По результатам анкетирования видно, что программа по раздельному сбору мусора не работает или работает некорректно. Больше половины анкетируемых ответили, что рядом с их домом нет баков для раздельного сбора мусора», — сообщил сегодня руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ Дмитрий Романов в прямом эфире, организованном Региональной общественной приемной «Единой России».

Главным условием для работы программы люди назвали создание условий для раздельного сбора мусора, а также информирование граждан. Интересно, что более 80% участников опроса не принимают никакого участия в мероприятиях по улучшению экологии.

#раздельный сбор мусора #соцопрос
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