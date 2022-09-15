Татарстанцы с помощью мобильного приложения могут проверить подлинность лекарств

С помощью смартфона жители Татарстана могут проверить, настоящие ли лекарства они покупают. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела контроля обращения лекарственных средств Росздравнадзора по РТ Гульназ Сайфуллина.

«Жители республики может воспользоваться мобильным приложением «Честный знак». По QR-коду можно проверить лекарства и другую продукцию. С помощью приложения можно проверить подлинность препаратов», – отметила спикер.

В системе «Маркировка» по республике зарегистрировано 3515 учреждений, которые имеют лицензию на оборот лекарственных препаратов.