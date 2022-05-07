Татарстанцы с начала двухмесячника посадили 98 тыс. деревьев и убрали 1,3 тыс. свалок

Санитарно-экологический двухмесячник в Татарстане стартовал 1 апреля. О промежуточных итогах акции рассказали в пресс-службе Минэкологии РТ.

«С 1 апреля по 4 мая сотрудниками надзорных ведомств по республике выявлено более 3 тыс. нарушений, из них более 2 тыс. устранены. Составлено более 1,4 тыс. протоколов, наложены административные штрафы на общую сумму 1,5 млн рублей. Выявлено 1,6 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, из них ликвидированы 1,3 тыс.», — сказано в сообщении.

Информация о выявленных татарстанцами нарушениях поступает в республиканскую общественную экологическую приемную по всем каналам связи. На данный момент жители республики подали около 2,9 тыс. обращений.

В муниципальных образованиях с начала двухмесячника вывезено более 216 тыс. кубометров твердых бытовых отходов, к очистке территорий привлечено более 357 тыс. человек. Активисты посадили в районах более 98 тыс. деревьев и кустарников, расчистили от мусора дороги и остановочные павильоны.

По промежуточным итогам конкурса #ЭКОВЕСНА в номинации «Лучшее муниципальное образование» лидируют Балтасинский и Буинский районы, а также Набережные Челны.