Татарстанцы с начала 2024 года отдали мошенникам 2 млрд рублей

Жителям Татарстана рассказали, как не попасть на уловки аферистов. Отметим, что недавно Казань заняла четвертое место в антирейтинге по количеству принятых звонков от мошенников. Обманщики, втираясь в доверие, крадут данные с Госуслуг, берут на имя пострадавших кредиты в несколько млн и многое другое. При этом татарстанцы с начала года уже отдали мошенникам 2 млрд рублей, пишет ГТРК Татарстан.

Начальник отдела экономической безопасности отделения банка Дмитрий Чернов предупредил теперь мошенники стали более «продвинутые»: они пытаются привлечь потенциальных потерпевших в качестве поручителей.

Чаще всего обманывают пенсионеров, обещая поднять пенсии, однако для этого просят записаться на консультацию в МФЦ, назвав предварительно паспортные данные, ИНН, СНИЛС и код из СМС.

Однако пенсионеров Татарстана призывают этого не делать. Как сказал управляющий Отделением Соцфонда России по РТ Эдуард Вафин, сотрудники Социального фонда не запрашивают по телефону или в СМС персональные данные, пароли и коды.

Также аферисты крадут данные пользователей маркетплейсов. Они взламывают личные кабинеты пользователей, оформляют много заказов у фейковых продавцов, но деньги за товары уходят на счет мошенника.

Еще одна старая, но до сих пор распространенная схема: звонок со словами «Ваш родственник попал в беду» или от полиции. Далее обманщики просто просят перевести деньги «для спасения».

Замначальника ОИиОС МВД по РТ Иделия Шагова призвала татарстанцев класть трубку при таких звонках. Дальше просто перезвоните родственнику, который, якобы попал в беду. Также помните, что полицейские не требуют денег «для урегулирования вопросов».

Если избежать обмана не удалось, следует идти в полицию, а также заблокировать личный кабинет на портале Госуслуг и банковские карты.