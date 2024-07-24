Татарстанцы с ментальными нарушениями работают в отеле и театре

Пилотный проект по содействию в трудоустройстве людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями успешно реализуется в Татарстане. Благодаря ему опыт трудоустройства уже получили девять человек. Об этом стало известно на заседании в Минтруде РТ.

«Проект сложный, но он имеет высокую социальную значимость. Наш опыт показал, что большое количество трудоспособных инвалидов с ментальными нарушениями могут стать достойными участниками рынка труда», - сообщила президент Ассоциации кадрового менеджмента Светлана Ганеева.

Фото: © Наталья Рыбаков/«Татар-информ»

Пилотный проект «Организация содействия в трудоустройстве и сопровождении людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями» реализуется специалистами Ассоциации кадрового менеджмента и местной общественной организации помощи детям «Центр диагностики и консультирования «Поиск».

Специалисты провели работу со 130 людьми с различными ментальными нарушениями. Благодаря проекту одну из участниц удалось трудоустроить кастеляншей в отеле, другую – швеей в казанском театре и еще одного участника – помощником воспитателя. Часть людей с ментальными расстройствами продолжает трудиться до сих пор.