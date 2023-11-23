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Татарстанцы с болезнью почек и онкологией получат компенсацию за проезд к месту лечения
Татарстанцы с хронической почечной недостаточностью и онкозаболеваниями будут получать компенсацию расходов за проезд к месту лечения вне зависимости от дохода. Законопроект, которым вносятся изменения в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения, одобрили депутаты на 49-м заседании Госсовета РТ.
«Учитывая, что прохождение лечения для таких пациентов жизненно необходимо, Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было дано поручение по разработке соответствующего проекта закона», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.
Ранее компенсация расходов за проезд к месту лечения гражданам с хронической почечной недостаточностью и онкологическими заболеваниями предоставлялась при условии, если среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума. Законопроектом этот критерий исключается.
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