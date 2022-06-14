Татарстанцы реструктурировали кредиты на 3,7 млрд рублей

Жители Татарстана в марте и апреле реструктурировали кредиты на сумму 3,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России — Национального банка по РТ.

В том числе татарстанцы получили кредитные каникулы по 1,3 тыс. договоров, треть которых составила ипотека. Кредитные каникулы позволяют тем, у кого снизился доход из-за санкций, временно приостановить платежи или снизить их размер.

«Кредитными каникулами могут воспользоваться те люди, чей доход за месяц, предшествующий месяцу обращения, сократился минимум на 30% по сравнению с их среднемесячным доходом в 2021 году. Освобождение от платежей может быть предоставлено один раз по всем видам кредитов и займов, выданных до марта 2022 года», — напомнил управляющий Отделением — Национальным банком по РТ Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Марат Шарифуллин.

Возможность взять каникулы распространяется на кредиты и займы, размер которых не превышает 300 тыс. рублей в рамках потребительского кредита. Для ипотечных кредитов размер лимита в Татарстане составляет 3 млн рублей, для автокредитов — 700 тыс. рублей, для кредитных карт — 100 тыс. рублей.

Кроме того, банки проводят реструктуризацию по собственным программам — они тоже позволяют отсрочить выплаты по кредиту или снизить размер ежемесячных платежей. В марте-апреле по таким программам были изменены условия свыше 6 тыс. кредитных договоров.